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Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için imza töreni açıklaması

Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için imza töreni açıklaması

13.08.2026 23:33:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic için imza töreni açıklaması

Beşiktaş, yeni transferi Dusan Vlahovic için Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleneceğini açıkladı.
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Yaz transfer döneminde Dusan Vlahovic'i kadrosuna katarak flaş bir transfere imza atan Beşiktaş, yeni golcüsü için yarın Tüpraş Stadyumu'nda imza töreni düzenleyecek.

Siyah-beyazlılar, imza töreniyle ilgili bilgilendirme yaptı.

"Yeni transferimiz Dusan Vlahovic için Başkanımız Serdal Adalı’nın katılımıyla yarın (14 Ağustos) saat 19.03’te Tüpraş Stadyumu’nda büyük Beşiktaş taraftarına açık bir imza töreni gerçekleştirilecektir.

İmza töreninde taraftarlarımız, ücretsiz olarak doğu alt ve doğu üst tribünlerinde yer alacaktır. Tüpraş Stadyumu’na giriş yapmak için Passo zorunluluğu bulunmamaktadır. Taraftarlarımız için kapı açılış saati 17.00’dir.

Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

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