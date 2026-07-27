Beşiktaş'tan Dusan Vlahovic transferi açıklaması: 'Ne beklediğini aşağı yukarı biliyoruz'

Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, transfer gündemine dair basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önder Özen, Beşiktaş'ın transfer döneminde yer alan Dusan Vlahovic ile ilgili gelen sorulara yanıt verdi.

Önder Özen'in açıklamaları şu şekilde:

“Dusan Vlahovic konusunda oyuncunun serbest olması nedeniyle ipler onun elinde. 5 büyük ligi tercih ediyorsa, Türkiye onlardan biri değil. Vlahovic için bir fırsat olursa kulüp olarak değerlendirmek isteriz. Kariyer sezonunu Vincenzo Italiano ile geçirdi. Hoca zaman zaman görüşüyor kendisiyle. Onun da hocaya büyük saygısı var. Onunla tekrar çalışma isteği mutlaka vardır. Ama oyuncuların öncelikleri, antrenör seçmek değil kontratlarını seçmek. Zannediyorum Vlahovic, büyük ölçekli bir kontrat beklentisi içerisinde. Şampiyonlar Ligi'nde yarışan bir takımda olmak isteyecektir diye tahmin ediyorum.”

"VLAHOVIC İLE RESMİ GÖRÜŞMEMİZ OLMADI"

"Vlahovic ile resmi kanallardan görüşmemiz olmadı. Hocamız Italiano görüştü. Ne beklediğini aşağı yukarı biliyoruz. Kendisi için tavanın nerede olduğunu görmek istiyor. Bir santrfor yer değiştirdiği anda hepsi yer değiştirecek. O hareketle kendisi de kararını verecek."