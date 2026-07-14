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Beşiktaş'tan iki hazırlık maçı birden: Dinamo Malzenice ve Spartark Trnava maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş'tan iki hazırlık maçı birden: Dinamo Malzenice ve Spartark Trnava maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

14.07.2026 09:39:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan iki hazırlık maçı birden: Dinamo Malzenice ve Spartark Trnava maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, Slovakya kampını iki hazırlık maçı ile noktalayacak. Siyah-beyazlılar TSİ 12:00'de Dinamo Malzenice ile karşı karşıya gelecek. Ardından Beşiktaş, TSİ 18:30'da Spartak Trnava ile mücadele edecek.
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Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı 14 Temmuz Salı günü oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ - MALZENİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - MALZENİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak ve herhangi bir kanalda yayımlanmayacak.

BEŞİKTAŞ - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak. 

1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.

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