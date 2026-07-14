Beşiktaş'tan iki hazırlık maçı birden: Dinamo Malzenice ve Spartark Trnava maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovakya'da sürdürdüğü kampı 14 Temmuz Salı günü oynayacağı iki hazırlık maçıyla tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ - MALZENİCE MAÇI SAAT KAÇTA?

Siyah-beyazlı ekip, günün ilk maçında TSİ 12.00'de Slovak ekibi Dinamo Malzenice ile karşılaşacak.

BEŞİKTAŞ - MALZENİCE MAÇI HANGİ KANALDA?

Basına kapalı yapılacak müsabaka, Beşiktaş'ın konakladığı X-BIONIC SPHERE'de oynanacak ve herhangi bir kanalda yayımlanmayacak.

BEŞİKTAŞ - SPARTAK TRNAVA MAÇI SAAT KAÇTA?

Beşiktaş, TSİ 18.30'da ise Anton Malatinsky Stadı'nda bir diğer Slovakya temsilcisi Spartak Trnava ile karşı karşıya gelecek.

BEŞİKTAŞ - SPARTAK TRNAVA MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık karşılaşması S Sport Plus'tan yayımlanacak.

Siyah-beyazlılar, bu müsabakaların ardından Slovakya kampını noktalayacak.

1 Temmuz'da Slovakya'ya gelen Beşiktaş'ın 14 günlük yurt dışı kampının, kafilenin Trnava'dan İstanbul'a dönüşüyle son bulması bekleniyor.

Siyah-beyazlı takım, daha sonra Danimarka ekibi Midtjylland ile oynanacak UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçına İstanbul'da hazırlanacak.