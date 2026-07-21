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Beşiktaş'tan Leandro Trossard kararı: Kadro UEFA'ya bildirildi

Beşiktaş'tan Leandro Trossard kararı: Kadro UEFA'ya bildirildi

21.07.2026 09:58:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Leandro Trossard kararı: Kadro UEFA'ya bildirildi

Temsilcimiz Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda oynayacağı Midtjylland maçı öncesi UEFA'ya bildirdiği kadro açıklandı.

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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında 23 Temmuz Perşembe saat 21.00'de Midtjylland'ı ağırlayacak.

Karşılaşmanın rövanşı 30 Temmuz Perşembe TSİ 20.00'de Danimarka'da oynanacak.

TROSSARD KADROYA ALINMADI

Öte yandan yeni transfer Leandro Trossard kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği liste:

Kaleci: Alexander Nübel, Doğan Alemdar, Emre Bilgin.

Defans: Emmanuel Agbadou, Felix Uduokhai, Kassoum Ouattara, Taylan Bulut, Rıdvan Yılmaz, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Yasin Özcan, Amir Murillo.

Orta Saha: Orkun Kökçü, Salih Özcan, Wilfred Ndidi, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Yılmaz, Junior Olaitan, Vaclav Cerny, İlhan Fakılı.

Forvet: Hyeongyu Oh, Mustafa Hekimoğlu, Semih Kılıçsoy.

BEŞİKTAŞ TURU GEÇERSE RAKİBİ

Siyah-beyazlılar Midtjylland'ı elemesi halinde Avrupa Ligi 3. eleme turunda Tromsö - Hradec Kralove eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

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