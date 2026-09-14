Beşiktaş'tan Orkun Kökçü çıkışı: Kaya Çilingiroğlu'na sert tepki

Beşiktaş Kulübü, TRT Spor yorumcusu Kaya Çilingiroğlu'nun Orkun Kökçü hakkında yaptığı yorumların ardından çok sert bir açıklama yayımladı.

Beşiktaş'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"13 Eylül 2026 tarihinde ülkemizin güzide yayın kuruluşu TRT Spor’da yayınlanan Yüz Yüze Futbol programında futbolcumuz Orkun Kökçü hakkında eleştiri sınırlarını fersah fersah aşarak haksız ithamlarda bulunan Beşiktaşlı yorumcu Kaya Çilingiroğlu’nu şiddetle kınıyoruz.

Geçmişten bu yana olduğu gibi ne zaman Beşiktaşımızda işler yolunda gitse rakiplerimizden önce ne yazık ki Çilingiroğlu gibiler surda delik açmak ve camiamızın huzurunu bozmak için beyhude bir çaba sergilemektedir.

Hakemlerin sezon başından bugüne kadar aleyhimize yapmış olduğu bariz hatalar tüm Türkiye’nin malumuyken basit bir baraj bile kuramayan hakemi eleştirmek yerine takımımızın hakkını savunan Kaptanımız Orkun Kökçü’yü eleştiren Çilingiroğlu’nun niyetinin ne olduğunun takdirini kamuoyuna bırakıyoruz.

Camiamız birlik beraberlik içinde olduğu sürece Çilingiroğlu ve türevlerinin hezeyanları tarihin çöplüğündeki yerini alacaktır.

TRT’de görev yapan yorumculardan; objektiflik, eşitlik ve basın meslek etik ilkeleri kapsamında davranmalarını beklemek en doğal hakkımızdır.

Futbolcumuz Orkun Kökçü, çocukluk aşkı Beşiktaşımızın formasını giydiği ilk günden beri terinin son damlasına kadar layıkıyla mücadele etmiş, bundan sonra da etmeye devam edecektir.

Kaptanımız Orkuk Kökçü başta olmak üzere futbolcularımızı haksız ithamlarla hedef göstermeye çalışanlarla sonuna kadar mücadele edeceğiz."

NE OLMUŞTU?

Futbol yorumcusu Kaya Çilingiroğlu, Beşiktaş’ın kaptanı Orkun Kökçü’nün saha içindeki davranışlarıyla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulunmuştu.

Çilingiroğlu, “Beşiktaş’a yakışacak kaptan davranışları içinde olmalısın Orkun. Senin konuşma tarzın, küfürlerin beni rahatsız ediyor” demişti.

Kaya Çilingiroğlu Orkun Kökçü'yle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

“Önüne gelen hakemle kavga eder gibi, ağzından salyalar akarak, küfürler... Bunlar ağır olacak ama kusura bakma. Beşiktaş’a yakışır kaptan ol. Türkçe’yi düzgün konuşacaksın, İstiklal Marşı’nı düzgün öğreneceksin. Beşiktaş kaptanlığı kolay değil.”