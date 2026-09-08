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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu...

Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu...

8.09.2026 17:16:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu...

Beşiktaş, 2-1 kazandıkları Fenerbahçe derbisinde sakatlanan milli oyuncu Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Fenerbahçe ile oynanan derbide sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Rıdvan Yılmaz'ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Karşılaşmanın 38. dakikasında Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, yaşadığı sakatlık nedeniyle 46. dakikada yerini Kassoum Outtara'ya bıraktı.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı müsabakanın ilk yarısında sol uyluk iç bölgesinde ağrı hissettiği için oyuna devam edemeyen futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın sağlık ekibimizce yapılan değerlendirmesi ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sol uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem tespit edilmiştir. Rıdvan Yılmaz'ın tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

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