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Beşiktaş'tan suç duyurusu! Dusan Vlahovic haberi nedeniyle...

Beşiktaş'tan suç duyurusu! Dusan Vlahovic haberi nedeniyle...

10.09.2026 22:55:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan suç duyurusu! Dusan Vlahovic haberi nedeniyle...

Beşiktaş Kulübü, Sırp futbolcu Dusan Vlahovic hakkındaki haberi nedeniyle gazeteci Tahir Kum ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağını duyurdu.
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Beşiktaş, Dusan Vlahovic haberi nedeniyle gazeteci Tahir Kum ile ilgili suç duyurusunda bulunacağını açıkladı.

Siyah-beyazlı kulübün açıklaması şu şekilde:

"Tahir Kum adlı sözde gazeteci özde tetikçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda futbolcumuz Dusan Vlahovic'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından bir maç ceza verildiğini, resmi kanallardan bildirimin gelmesinden 1 saat 40 dakika önce ilan ederek suç işlemiştir.

İpini elinde tutanların dilediğini yaptırabildiği bu zat, bağlı bulunduğu yayın kuruluşunda ve sosyal medya hesabında ceza alması için futbolcumuz Dusan Vlahovic'i açıkça hedef göstermiştir.

Futbol A Takımımız, borsaya kote şirketimizin çatısı altında faaliyetlerini sürdürmektedir. Beşiktaş düşmanı Tahir Kum, kulübümüze zarar vermek maksadıyla yapmış olduğu paylaşımla Beşiktaş Futbol A.Ş. hisselerini elinde bulunduran yatırımcılarımızı da zarara uğrama tehlikesiyle karşı karşıya bırakmıştır.

Kum tanesi kadar aklıyla Beşiktaş gibi bir kayadan toz dahi alamayacak Tahir Kum'a kirli fikirlerini kamuoyuyla paylaşma imkanı veren kuruluşlar, artık bu kişinin suç işlediğini anlamışlardır diye temenni ediyoruz.

Kulübümüzün, futbolcumuz Dusan Vlahovic'in ve yatırımcılarımızın hakkını korumak için gazeteciliğin yüz karası Tahir Kum'la hukuk önünde hesaplaşmak amacıyla girişimlere başlanmıştır."

İlgili Konular: #beşiktaş #PFDK #Dusan Vlahovic

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