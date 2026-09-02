Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya ileteceği kadronun bildirim süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir transferi gündemine aldı.

Ön libero mevkisi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin ile ilgilendiği öne sürüldü.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Raskin için İskoç kulübüyle prensipte sözlü anlaşmaya vardı. Haber detayında, transferin artık Belçikalı oyuncunun kararına bağlı olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

TRT Spor'da yer alan haberde ise Beşiktaş'ın Raskin'i gün içinde İstanbul'a getirmeye çalıştığı kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcu, 2023 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu Rangers formasıyla çıktığı 149 maçta 12 gol, 23 asistlik performans sergiledi.