Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

2.09.2026 14:12:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beşiktaş'tan sürpriz transfer hamlesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın Rangers forması giyen Nicolas Raskin için İskoç kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edildi.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş, UEFA'ya ileteceği kadronun bildirim süresinin dolmasına saatler kala sürpriz bir transferi gündemine aldı.

Ön libero mevkisi için arayışlarını sürdüren siyah beyazlıların, Rangers'ta forma giyen Nicolas Raskin ile ilgilendiği öne sürüldü.

SÖZLÜ ANLAŞMAYA VARILDI

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Beşiktaş, Raskin için İskoç kulübüyle prensipte sözlü anlaşmaya vardı. Haber detayında, transferin artık Belçikalı oyuncunun kararına bağlı olduğu ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

TRT Spor'da yer alan haberde ise Beşiktaş'ın Raskin'i gün içinde İstanbul'a getirmeye çalıştığı kaydedildi.

25 yaşındaki futbolcu, 2023 yılından bu yana bünyesinde bulunduğu Rangers formasıyla çıktığı 149 maçta 12 gol, 23 asistlik performans sergiledi.

İlgili Konular: #beşiktaş #transfer #Nicolas Raskin

İlgili Haberler

Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet
Beşiktaş'tan 6 sezon sonra 6 gollü galibiyet Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, sahasında Arca Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Siyah-beyazlılar, ligde 6 sezon sonra ilk kez bir karşılaşmayı 6 gol atarak kazandı.
6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı
6 gollü galibiyetin ardından... Beşiktaşlı futbolculardan derbi mesajı Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş, Çorum FK'yi 6-2 mağlup etti. Maçta hat-trick yapan Vlahovic takım arkadaşı Orkun Kökçü ve Fenerbahçe derbisi için konuştu.
Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: 'Fenerbahçe’ye gözdağı verdi'
Spor yazarları Beşiktaş - Çorum FK maçını değerlendirdi: 'Fenerbahçe’ye gözdağı verdi' Spor yazarları, Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'ın Çorum FK'yı 6-2 mağlup ettiği maçı yorumları.