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Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: 'Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek...'

Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: 'Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek...'

31.07.2026 17:24:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan transfer iddialarına yalanlama: 'Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek...'

Beşiktaş, kulüpten ayrılacağı iddia edilen futbolcularla ilgili çıkan haberleri yalanladı.

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Beşiktaş, sözleşmeli futbolcuların geleceğiyle ilgili basında ve sosyal medyada çıkan transfer iddialarına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcularımızın kulübümüzdeki gelecekleri hakkında basında ve sosyal medyada yer alan yanıltıcı haberler hakkında açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Sözleşmeli futbolcularımızın isimleri zikredilerek kamuoyuyla paylaşılan haberlerin tamamı asılsızdır.

Masa başında kurgulanan haberlerle amaçlanan takımımızdaki huzur ortamını bozmaktır.

Taraftarlarımızdan resmi iletişim mecralarımızca teyit edilmemiş hiçbir habere itibar etmemelerini bir kez daha önemle rica ederiz."

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