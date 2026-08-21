Beşiktaş'tan UEFA Avrupa Ligi'nde net galibiyet: Vlahovic sahne aldı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk ettiği Kauno Zalgiris’i rahat bir oyunla 3-0 mağlup etti. Siyah-Beyazlılar tur için önemli bir avantaj elde ederken gözler yeni transfer Dusan Vlahovic’in üzerindeydi. Sırp forvet maça yedek başlarken 60. dakikada taraftarların büyük desteğiyle oyuna girip ilk kez Beşiktaş formasını terletti. Vlahovic istekli görüntüsüyle alkış aldı.

TROSSARD SAKATLANDI

Siyah-Beyazlıların yeni transferi Trossard sakatlandı. Belçikalı yıldız, 70. dakikada sol taç çizgisi önünde rakibinin önce aşil tendonuna sonra ayak bileğine basmasıyla yerde kaldı. Bir süre tedavisi yapılan Trossard, sahadan sekerek çıktı.

GOL YEMİYOR

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Vincenzo Italiano yönetiminde çıktığı 6. resmi maçı da kazandı. Siyah-Beyazlılar bu 6 karşılaşmada kalesini gole kapattı. Kartal’ın yeni transferi kaleci Nubel henüz topu ağlarında görmedi, Beşiktaş önemli bir savunma istatistiğine imza attı. Italiano, Eyüpspor maçının 11’ine göre dünkü maçta Taylan, Agbadou, Semih’in yerine Murillo, Emirhan ve Oh’u ilk 11’de görevlendirdi.