Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş: 'Hayat bize böyle bir sınav verdi'
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın teknik direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı kulübün yardım çalışmalarına yaptığı ziyarette açıklamalarda bulundu. Güneş, "Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık" ifadelerini kullandı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne yaptığı ziyarette bir araya geldiği gönüllülere, günlerdir büyük bir özveriyle gerçekleştirdikleri çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
Güneş'in Vodafone Park Deprem Yardım Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyarette, Yardımcı Antrenörler Bayram Bektaş, Şeref Çiçek ve Eren Şafak da yer aldılar.
"HAYAT BİZE BÖYLE BİR SINAV VERDİ"
Minik bir taraftarın yardım merkezine gönderdiği oyuncağa iliştirdiği notu okuyarak duygulanan Güneş, depreme ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Hayat bize böyle bir sınav verdi. Büyük bir felaket yaşadık. Acı ölümler oldu. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acıyı yüreklerimizde hissediyoruz. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza yardım etmek için Türkiye ayakta. Sadece Türkiye değil dünya ayakta. Herkes yardımcı olmaya çalışıyor. Kulübümüzün başkanımız Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulumuzun öncülüğünde üstün gayretleri var. Sevdiğimiz insanlar enkaz altında ya da dışında yardım bekliyor. Depremzede vatandaşlarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız."
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