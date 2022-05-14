Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in golcü kriteri belli oldu

14 Mayıs 2022 Cumartesi, 10:03

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien İsmael'in, takım için aradığı forvetin özelliklerini siyah-beyazlı yönetime anlattığı ileri sürüldü.

Milliyet'in haberine göre, yeni sezon için transfer planlamasına başlayan ve önceliğini santrfor ile stoper üzerine kuran Fransız teknik direktörün, yönetimin uzun süredir yaptığı transfer çalışmalarını bildiği ve listedeki isimlerin iyi futbolcular olduğunu dile getirdiği vurgulandı. Haberde Ismael'in, öncelikle alınacak golcünün sadece kale önündeki bitiriciliği değil, pas verme özelliğinin de çok iyi seviyede olması gerektiğini yönetime aktardığı belirtildi.

Fransız teknik direktörün, siyah-beyazlı yöneticiler ile yaptığı görüşmelerde, bu sezonun özetinde tamamen kaçan gol fırsatları olduğunu söylediği aktarıldı.

SÖRLOTH LİSTENİN BAŞINDA

Ismael'in, görüşmelerde "Pozisyon üretme konusunda takımın hiçbir sıkıntısı olmamış. Tek sorun, yeteri kadar gol kaydedememek. Bu nedenle yeni sezon için alınacak santrforlar, gol atmanın ötesinde, ileride duvar görevi görebilmeli, sırtı kaleye dönükken etrafına pas dağıtabilmeli, her iki ayağıyla gol vuruşu yapabilmeli ve belki de en önemlisi, hava toplarında iyi bir isim olmalı" dediği kaydedildi.

Fransız teknik direktörün istekleri sebebiyle transfer listesinin başına Alexander Sörloth'u aldığı ifade edilen Beşiktaş yönetiminin, Norveçli golcü için çalışmalara hız verdiği, santrfor transferinde geçici değil kalıcı çözümler sağlayacak bir politika izleme yönünde karar aldığı öğrenildi.

SERDAR SAATÇI ŞANSINI KENDİ YARATTI

Öte yandan Beşiktaş'ın genç yıldızı Serdar Saatçı'nın, şans bulduğu maçlardaki performansıyla teknik direktör Valerien İsmael'in gözüne girmeyi başardığı belirtildi. Genç futbolcunun lig sonuna kadar maçlarda daha fazla görev yapacağı, Fransız teknik direktörün de buna göre bir değerlendirmede bulunacağı öğrenildi.