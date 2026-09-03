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Beşiktaş, Ümit Akdağ transferini resmen açıkladı!

Beşiktaş, Ümit Akdağ transferini resmen açıkladı!

3.09.2026 01:13:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş, Ümit Akdağ transferini resmen açıkladı!

Süper Lig ekibi Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper Ümit Akdağ'ı renklerine bağladı.
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde sıcak bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılar, son olarak Alanyaspor formasını giyen Ümit Akdağ'ın transferini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ümit Akdağ'ın UEFA listesine eklendiği öğrenildi.

ROMANYA FORMASI GİYDİ

Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.

Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Ümit Akdağ, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

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