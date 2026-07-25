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Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

25.07.2026 21:15:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında düdük çalacak hakemler açıklandı

Beşiktaş ve RAMS Başakşehir'in Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayacağı rövanş maçlarının hakemleri belli oldu.

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UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda mücadele edecek temsilcilerimiz Beşiktaş ile RAMS Başakşehir'in rövanş karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

BEŞİKTAŞ'IN MAÇINA İNGİLİZ HAKEM

UEFA'nın yaptığı görevlendirmeye göre, Beşiktaş'ın deplasmanda Danimarka temsilcisi Midtjylland ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi rövanş mücadelesinde İngiltere Futbol Federasyonu'ndan John Brooks düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR MAÇINI BELÇİKALI HAKEM YÖNETECEK

RAMS Başakşehir'in Finlandiya ekibi Inter Turku'ya konuk olacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi rövanş karşılaşmasında ise Belçika Futbol Federasyonu'ndan Nathan Verboomen görev yapacak.

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