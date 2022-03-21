Beşiktaş, yeni teknik direktörü görüştü
Beşiktaş Kulübü'nde, Başkan Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında yapılan teknik direktör görüşmesi tamamlandı. Fransız teknik direktör Valerien Ismael'in tartışıldığı toplantıdan kesin bir sonucun çıkmadığı öğrenildi.
Beşiktaş'ta yeni teknik direktör için yapılan kritik toplantı sona erdi.
Sporx'in aktardığına göre, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ile sportif direktör Ceyhun Kazancı arasında gerçekleştirilen toplantıda sonuç çıkmadı.
Toplantıda Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, Fransız teknik direktör Valerien Ismael ile internet üzerinden görüntülü bir görüşme gerçekleştirdiği ancak nihai karara varılmadığı öğrenildi.
Haberde, Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun salı günü tekrardan bir araya geleceği ve yeni teknik direktör için karar vereceği kaydedildi.
Siyah-beyazlıların salı günü yapılacak toplantıda, Şenol Güneş, Valerien Ismael ve İbrahim Üzülmez için görüşeceği belirtildi.
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