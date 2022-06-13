Beşiktaş'ın anlaştığı Romain Saiss İstanbul'a geliyor
Beşiktaş'ın yeni stoperi olması beklenen Romain Saiss, salı günü İstanbul'a gelecek. 32 yaşındaki stoperin siyah-beyazlılarla 3 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Premier Lig ekibi Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Faslı stoper, yarın 23.00'te İstanbul'a gelecek.
Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.
32 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ
Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.
Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.
Video Haberler
- Kozmetik fabrikasında yangın: Yaralılar var!
- DİSK'ten asgari ücret eylemi
- Konteynerde yangın: İşçiler ölümden döndü
- 2 ailenin meydan savaşı: Duba, sopa, bıçak, küfür...
- Havadan sorumlu isim de hava mağduru oldu
- Aile boyu uyuşturucu ticareti: Suçüstü yakalandılar!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!
- Norveçli yıldız resmen City'de!
- Hassas burnuyla kundaklamayı tespit ediyor
- Serdar Ortaç sahnede bir anda yere yığıldı!
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandal görüntülerin adresi bu kez Beşiktaş!
- Ankara'yı sel vurdu: Acı haberler art arda
- Asgari ücrete 'ara zam' açıklaması
- Ünnü AKP'den istifa etti
- 'Bu artık gaf değil, başka bir şey!'
- BAE, Türk şirketini satın alıyor
- Yeni hafta zam haberiyle başladı
- Bir çıplak vatandaş daha… Bu kez adres farklı
- Ankara'da sel, hortum, su baskını!
- Sokak röportajında tepki çeken gerçek!