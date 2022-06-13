Beşiktaş'ın anlaştığı Romain Saiss İstanbul'a geliyor

13 Haziran 2022 Pazartesi, 17:30

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Roman Saiss'in İstanbul'a geliş tarihi belli oldu. Premier Lig ekibi Wolverhampton'la sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Faslı stoper, yarın 23.00'te İstanbul'a gelecek.

Roman Saiss, Beşiktaş'la 3 yıllık sözleşme imzalayacak. 32 yaşındaki stoper, yıllık 1.5 milyon Euro ücret alacak. Beşiktaş, Wolverhampton ile sözleşmesi sona eren ve serbest durumda olan Faslı oyuncu için bonservis bedeli ödemeyecek.

32 MAÇTA 3 GOL KAYDETTİ

Fransa'da Valence, Clermont, Le Havre ve Angers formaları giyen Saiss, 2016'dan 4 milyon Euro karşılığında Wolverhampton transfer oldu.

Son 6 sezonda İngliz ekibinin formasını giyen 32 yaşındaki stoper, geçen sezon Wolverhampton'da çıktığı 32 maçta 3 gol attı.