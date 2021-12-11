Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u konuk edecek Beşiktaş'ın kamp kadrosu belli oldu.
Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.
Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton kadroda yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu:
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