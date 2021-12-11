11 Aralık 2021 Cumartesi, 20:24

Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor'u ağırlayacak Beşiktaş'ın kamp kadrosu açıklandı.

Siyah-beyazlılarda sakatlıkları bulunan N'Koudou, Mert Günok ve Alex Teixeira ile cezalı Josef, Necip Uysal ve Welinton kadroda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: