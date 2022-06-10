Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Muleka için istenen bonservis bedeli belli oldu
Beşiktaş, Jackson Muleka için temaslara başladı. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında Kasımpaşa forması ile 12 gol atan Kongolu forveti bonservisi ile transfer etmek istiyor.
Beşiktaş'ta forvet arayışı sürüyor. Siyah-beyazlılar, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak Kasımpaşa forması giyen ve sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Jackson Muleka için Standart Liege ile görüşmelere başladı.
NTV Spor'un haberine göre, Belçika ekibi, kulüple 1 yıllık sözleşmesi kalan 22 yaşındaki Kongolu golcü için 3.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ediyor. Miktarı fazla bulan Beşiktaş, indirim yapılması halinde Muleka'yı kadrosuna katmayı planlıyor.
Jackson Muleka, Kasımpaşa formasıyla Süper Lig'de çıktığı 14 maçta 17 gole doğrudan katkı sağladı.
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