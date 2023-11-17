Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, yılın futbolcusu ödülüne aday oldu

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaşta forma giyen Kamerunlu yıldız Vincent Aboubakar Afrika Yılın Futbolcusu ödülünde 10 finalistten biri oldu.

AA
Yayınlanma: 17.11.2023 - 16:55
Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar, yılın futbolcusu ödülüne aday oldu
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Afrika'da 2023 yılının en iyi futbolcusu ödülünün finalistleri arasında Beşiktaş'ta forma giyen Vincent Aboubakar'a da yer verildi.

Afrika Futbol Konfederasyonu'nun (CAF) sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaya göre, 2023 yılının en iyi futbolcuları listesinde ilk 10'a kalan finalistler belirlendi.

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldız futbolcusu Aboubakar, listede Süper Lig ekiplerinde forma giyen tek oyuncu oldu.

RAKİPLERİ GÜÇLÜ

Aboubakar'ın yanı sıra Liverpool'dan Muhammed Salah, Al-Ahli'den Riyad Mahrez, Al-Nassr'dan Sadio Mane, Paris Saint-Germain'den Achraf Hakimi, Manchester United'dan Sofyan Amrabat, Napoli'den Victor Osimhen ve Frank Anguissa, Sevilla'dan Youssef En-Nesyri, Al-Hilal'den Yassine Bounou, finale kalan diğer futbolcular oldu.


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