Beşiktaş'ın yüzü Galatasaray deplasmanında gülmüyor!
Beşiktaş, Galatasaray deplasmanında 2017'den bu yana kazanamıyor.
Beşiktaş, pazartesi akşamı konuk olduğu Galatasaray'a 2-1 yenildi.
Kara Kartal, Galatasaray'a karşı ligde son deplasman galibiyetini 27 Şubat 2017'de almıştı. Talisca, attığı tek golle SiyahBeyazlılar'a 3 puanı getiren isim olmuştu Beşiktaş, bu zaferin ardından Rams Park'a konuk olduğu 8 lig müsabakasında da kazanamadı.
Beşiktaş bu maçlarda sadece 1 kez berabere kalırken, tam 7 defa sahadan yenilgiyle ayrılan taraf oldu.
Etiketler: #beşiktaş #galatasaray #Trendyol Süper Lig
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