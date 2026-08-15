Beşiktaşlı Dusan Vlahovic'ten transfer itirafı: 'Birçok kulüple görüştüm ama...'

Beşiktaş’ın yeni transferi Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı takımı tercih etme sürecini anlattı.

Yaz döneminde birçok teklif aldığını belirten Sırp golcü, teknik direktör Vincenzo Italiano'nun telefonunun kararında etkili olduğunu söyledi. Vlahovic, Beşiktaş taraftarına şampiyonluk mesajı da gönderdi.

Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Dusan Vlahovic, siyah-beyazlı kulübe transferinin perde arkasını ve İstanbul’da kendisini karşılayan atmosferi anlattı.

"HİÇBİR YERDE SUNULAN PROJEDEN TATMİN OLMADIM"

Yaz transfer döneminde birçok kulüpten teklif aldığını açıklayan yıldız futbolcu, görüştüğü takımların projelerinden etkilenmediğini söyledi.

Vlahovic, “Bu yaz birçok teklif aldım ve pek çok kulüple görüşmeler oldu. Ancak dürüst olmak gerekirse hiçbir yerde sunulan projeden tatmin olmadım” ifadelerini kullandı.

Beşiktaş’ı tercih etmesinde teknik direktörün önemli rol oynadığını belirten Sırp golcü, aldığı sürpriz telefonu şöyle anlattı:

“Hoca, İstanbul’a gelmek üzere havaalanındayken beni aradı. Bana, ‘Beşiktaş’la sözleşme imzaladım. İstersen sen de gelebilirsin.’ dedi. Ben de karar vermek için biraz zamana ihtiyacım olduğunu söyledim. Çünkü futbolda ne olacağını asla bilemezsiniz.”

"ÇILGIN BİR TARAFTARIMIZ VAR"

Kararını ailesiyle yaptığı görüşmenin ardından verdiğini söyleyen Vlahovic, Beşiktaş’ın kendisine gösterdiği ilgiyi vurguladı:

“Babamla ve ailemle konuştuğumda, şu anda benim için en doğru kulübün Beşiktaş olduğunu anladım. Hocayı tanıyorum. Kulüpteki insanların beni buraya getirme arzusu da çok fazlaydı. Bu nedenle benim için çok zor bir karar olmadı. Kararımı verdiğimde doğru adımı attığımdan son derece emindim.”

Havaalanında ve stadyumda gördüğü ilgiye de değinen yıldız oyuncu, siyah-beyazlı taraftarların oluşturduğu atmosferden çok etkilendiğini dile getirdi:

“Havaalanında ve stadyumda bana hissettirdikleri duygular için onlara minnettarım. Çılgın bir taraftarımız var. Onlara milyarlarca kez teşekkür ederim.”

VLAHOVIC'TEN ŞAMPİYONLUK MESAJI

Beşiktaş’a geliş amacının farkında olduğunu belirten Vlahovic, sözlerini taraftara seslenerek tamamladı:

“Buraya neden geldiğimin farkındayım. Elimden gelenin en iyisini yapacağım ve bunu sahada göstermeye çalışacağım. Çılgın bir atmosferimiz ve çılgın bir taraftarımız var. Beşiktaş taraftarları, lütfen bizimle olun. Şampiyonluğu evimize getirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.”