Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e milli takımda büyük şok

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Miralem Pjanic, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde oynanan Bosna Herkes-Finlandiya maçında taraftarın tepkisiyle karşılaştı.

cumhuriyet.com.tr
15 Kasım 2021 Pazartesi, 10:37
Beşiktaşlı Miralem Pjanic'e milli takımda büyük şok
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Bosna Hersek Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri D Grubu'ndaki kritik maçta Finlandiya'yı konuk etti.

Mücadeleyi konuk ekip 3-1'lik skorla kazandı ve Bosna Hersek'in Dünya Kupası umutları sona erdi.

FATURAYI PJANİC'E KESTİLER

Bosna basınında yer alan habere göre; Bilino Polje Stadı'ndaki taraftarlar, yenilginin faturasını Pjanic'e kesti.

Karşılaşmanın ikinci yarısında Bosna tribünlerinden 'Pjanic dışarı' tezahüratları yükseldi.

Mücadelenin 66. dakikasında Pjanic oyundan çıkarken taraftarların bir bölümü ıslıklayıp yuhalarken, bir bölümü ise alkışlayarak yıldız futbolcuya destek verdi.



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