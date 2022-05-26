Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz kararını verdi!

26 Mayıs 2022 Perşembe, 09:11

Almanya Birinci Ligi (Bundesliga) ekibi Frankfurt ve İtalya Ligi (Serie A) ekibi Torino’nun talip olduğu Rıdvan, Avrupa’ya açılmak için en doğru zamanın geldiğine inanıyor.

Milliyet'in haberine göre, Eintracht Frankfurt ve Torino’dan transfer teklifleri alan 21 yaşındaki milli futbolcu kariyerini yurt dışında sürdürmek istiyor.

BEDELSİZ AYRILABİLİR

Altyapıdan yetişen Rıdvan’ın Beşiktaş’la olan sözleşmesi 2023’te sona erecek. Siyah-beyazlı kulübe ciddi bir bonservis bedeli kazandırarak gitmek isteyen genç futbolcu en doğru zamanda olduğuna inanıyor. Frankfurt ve Torino’nun Rıdvan için Beşiktaş’a yaptıkları tekliflerin 5 milyon Euro düzeyinde olduğu iddia edildi. Siyah-beyazlı yönetimin ise 7-8 milyon Euro'luk bir teklif beklediği belirtildi.

Avrupalı kulüplerin tekliflerini artırması veya Beşiktaş’ın indirim yapması halinde transferin önünde engel kalmayacak. Aksi halde Rıdvan’ın Avrupa hayali bu sezon için sona erecek. Milli futbolcu sözleşmesini uzatmaması halinde sezon sonunda Kartal’dan bedelsiz ayrılabilecek.

Avrupa’ya gitmek için ısrarlı olan Rıdvan, kulüplerin bonservis bedeli konusunda anlaşmasını bekliyor. Milli takımdan arkadaşları Çağlar Söyüncü, Merih Demiral, Zeki Çelik ve Ozan Kabak gibi Avrupa’ya açılmak isteyen Rıdvan en kısa süre içinde görüşmelerin sonuçlanmasını hedefliyor.

Bu arada gelişmeleri yakından takip eden Teknik Direktör Valerien Ismael’in, Rıdvan Yılmaz’ı önümüzdeki sezonun kadrosunda mutlaka görmek istediği bildirildi. Fransız hocanın, Rıdvan’ı çok beğendiği ve takımda tutulması için yönetime bilgi sunduğu öğrenildi.