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Beşiktaşlı taraftarlardan Mohamed Salah tezahüratı!

Beşiktaşlı taraftarlardan Mohamed Salah tezahüratı!

16.07.2026 19:03:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Beşiktaşlı taraftarlardan Mohamed Salah tezahüratı!

Beşiktaşlı taraftarlar, Leandro Trossard'ın imza töreninde Mısırlı oyuncu Mohamed Salah hakkında tezahüratlarda bulundu.
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Beşiktaş'ın yeni transferi Leandro Trossard için düzenlenen imza töreninde siyah-beyazlı taraftarların yaptığı tezahürat gündem oldu.

Törene yoğun ilgi gösteren Beşiktaşlı taraftarlar, Belçikalı yıldız Leandro Trossard'a sevgi gösterilerinde bulunurken Liverpool'un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah için de tezahürat yaptı.

"YA ALLAH BİSMİLLAH, MOHAMED SALAH"

Siyah-beyazlı taraftarlar, "Ya Allah bismillah, Mohamed Salah" sözlerinin yer aldığı tezahüratı hep birlikte söyledi ve yönetime mesaj gönderdi

Beşiktaş taraftarlarının imza törenindeki bu sürpriz tezahüratı sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Öte yandan Mohamed Salah'ın adı kısa bir süre önce Beşiktaş ile anılmış ancak başkan Serdal Adalı bu haberleri yalanlamıştı.

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