Beşiktaşlı Vaclav Cerny'den itiraf: 'Bu kararımı ilk kez açıklıyorum'

Beşiktaş'ın Çek yıldızı Vaclav Cerny, TRT Spor ekranlarına özel açıklamalarda bulundu.

Cerny'nin açıklamaları şu şekilde:

"Şimdiye kadar geçen süreçte antrenmanların ve günlük planlamanın çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Yüksek şiddetli antrenmanlar yapıyoruz ve adaptasyonumuz günden güne gelişiyor. Yeni sezona çok iyi bir şekilde hazırlanıyoruz. Bu anlamda da her şeyin çok pozitif olduğunu söyleyebilirim."

"VINCENZO ITALIANO'YU ÇOK TAKDİR EDİYORUM!"

"Hocamız bizden her zaman yüzde yüzümüzü vermemizi, en yüksek seviyede olmamızı istiyor. Her gün daha fit ve daha iyiye gidiyoruz. Söylemek istediğim en önemli nokta mentalite. Hocamız bizi sürekli zorluyor, limitlerimizi zorlamamızı istiyor. Bu anlamda da onu çok takdir ediyorum."

"Hocamızın antrenman yönetimi ve planlaması harika. Onunla olan iletişimimiz de çok iyi. Çok fazla konuşuyoruz. Sadece benimle değil, her oyuncuyla birebir çok fazla ilgileniyor. Detayları konuşuyoruz. Çok detaycı ve bizden ne istediğini bilen bir teknik direktörümüz var."

MIDTJYLLAND MAÇI AÇIKLAMASI

"Midtjylland maçı ilk resmi maç ve en önemli maç. Amacımız net: tur atlamak. Bu yüzden her günü iyi bir şekilde değerlendirmek zorundayız. Her gün çok çalışıp kendimizi geliştirmeliyiz. Fiziksel olarak da hocamızın bizden istediğini sahaya yansıtabilecek bir fiziksel durumda olmamız gerekiyor."

"Her oyuncunun Beşiktaş'ın önemli bir parçası olma gerekliliğini hissetmesi gerekiyor. Kaliteli ve iyi oyuncular aldığımızı düşünüyorum."

"KENDİMİ EN RAHAT HİSSETTİĞİM YER..."

"Taraftarların ve kendi beklentimiz karşılama anlamında sezonun ilk kısmı çok iyi gitti ama sonlara doğru aşağı indi. Bu da benim ve takım arkadaşlarım için ekstra bir motivasyon. Çünkü geçen seneki o kötü gidişat bizi bu sene için biraz daha kamçılıyor diyebilirim. Bunu değiştirmek için ekstra motivasyona sahibiz."

"Çok fazla mevki değişimi olduğu zaman bu doğal olarak bir oyuncuyu etkileyebilir ama profesyonel bir futbolcu olarak buna benim adapte olmam gerekiyor. Benim kendimi en rahat hissettiğim yer sağ kanat."

FENERBAHÇE VE SERGEN YALÇIN SÖZLERİ

"Fenerbahçe maçı, yılı çok iyi bir zaferle ve güçlü bir şekilde bitirmek anlamında önemliydi. Devre arasına çok pozitif girmiştik. Ama sonrasında, 2026'nın da başlarıyla beraber, bildiğiniz gibi bu pozitif havayı çok devam ettiremedik. Fenerbahçe maçındaki pozitifliğin tüm sezon boyunca sürmesi gerekirdi ama sürmedi."

"Sergen Yalçın'ın her oyuncuyla olduğu gibi benimle de profesyonel bir iletişimi vardı. Beşiktaş gibi büyük bir takım her zaman kupalar kazanmalı ve başarılı olmalı. Aksini düşünmek istemiyorum. Umarım yıllarca akıllarda kalacak, hatırlanacak bir sezon geçiririz."

"BU KARARIMI İLK KEZ AÇIKLIYORUM"

"Milli takımı bırakma kararını ben aldım. Bu kararımı ilk kez açıklıyorum. Benim için zorlu bir süreçti ve acı verici bir durumdu."