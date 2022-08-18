Beşiktaşlı Wout Weghorst'un bir kızı oldu!

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst, bir kız çocuğu oldu.

cumhuriyet.com.tr
18 Ağustos 2022 Perşembe, 22:35
Beşiktaşlı Wout Weghorst'un bir kızı oldu!
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Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst'un, Daantje adını verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Wout Weghorst'un eşi Nikki van Esch Weghorst, bir kız bebek dünyaya getirdi. Weghorst çifti, bebeklerine Daantje ismini verdi. Wout Weghorst ile Nikki van Esch Weghorst'u tebrik eder, Daantje bebeğe sağlıklı ve mutlu bir ömür dileriz" denildi.


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