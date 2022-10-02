Beşiktaş'ta 11 belli oldu! Gedson yedek...
Beşiktaş'ta Valerien Ismael, Fenerbahçe derbisinde ilk 11'de Gedson Fernandes'i tercih etmedi.
Süper Lig'de ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Beşiktaş'ta ilk 11 belli oldu.
Teknik direktör Valerien Ismael'in orta sahada Gedson Fernandes'i yedek bırakması dikkat çekti. Fransız teknik adam, Gedson yerine sakatlıktan dönen Dele Alli'ye forma verdi.
Beşiktaş'ta ayrıca sakatlığı bulunan Ghezzal de ilk 11'de yer almadı.
İşte Beşiktaş'ın derbi 11'i: Ersin, Rosier, Tayyip, Saiss, Masuaku, Josef, Salih, Dele Alli, Muleka, Redmond, Weghorst
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