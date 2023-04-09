Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye girdi

Süper Lig ekibi Beşiktaş'ta Demokratik Kongolu futbolcu Arthur Masuaku'nun sözleşmesinden özel opsiyon Giresunspor karşılaşmasında forma giymesi nedeniyle devreye girdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 20:58
Beşiktaş'ta Arthur Masuaku'nun opsiyonu devreye girdi
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Beşiktaş'ın, sezon başında West Ham United'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Arthur Masuaku için sözleşmesindeki opsiyon devreye girdi.

Masuaku, siyah-beyazlıların Giresunspor ile oynadığı karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 25. kez ilk 11'de yer aldı.

Arthur Masuaku

SÖZLEŞMESİNDEKİ OPSİYON DEVREYE GİRDİ

29 yaşındaki futbolcunun, 25. ilk 11 maçıyla birlikte satın alma opsiyonu devreye girdi.

Beşiktaş, Masuaku'nun bonservisi için West Ham United'a 2.2 milyon Euro ödeyecek.


Arthur Masuaku beşiktaş Giresunspor süper lig

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