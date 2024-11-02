Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku! Maçı tamamlayamadı...

Beşiktaş'ta ağrı hisseden Ciro Immobile, Kasımpaşa maçının ikinci yarısında yerini Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı.

Beşiktaş'ta Ciro Immobile şoku! Maçı tamamlayamadı...
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.11.2024 - 20:20

Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşılaşan Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

Siyah-beyazlılarda karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Ciro Immobile, devre arasında oyundan çıktı. beIN Sport'un haberine göre, İtalyan golcünün ağrıları nedeniyle oyundan çıktığı belirtildi.

Beşiktaş'ta Immobile yerine ikinci yarının başında Mustafa Erhan Hekimoğlu, oyuna dahil oldu.


Etiketler: #beşiktaş #sakatlık #Ciro Immobile #kasımpaşa
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