Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan Rıdvan Yılmaz'a veda paylaşımı

Süper Lig ekibi Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz için samimi bir paylaşım yaptı.

cumhuriyet.com.tr
23 Temmuz 2022 Cumartesi, 17:57
Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'ndan Rıdvan Yılmaz'a veda paylaşımı
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Beşiktaş forması giyen Rıdvan Yılmaz, İskoç ekibi Rangers ile anlaşmaya vardı. Siyah-beyazlıların genç kalecisi Ersin Destanoğlu, takım arkadaşıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

ERSİN'İN RIDVAN YILMAZ PAYLAŞIMI

Ersin Destanoğlu kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yolun açık olsun kardeşim benim" sözleriyle Rıdvan Yılmaz'ı uğurladı.

EN İYİ ARKADAŞLARININ BAŞINDA

Bilindiği üzere altyapıda çok iyi arkadaşlık kuran iki futbolcu, Sergen Yalçın döneminde takıma monte edilmiş ve siyah-beyazlılarda şampiyonluk yaşamışlardı.


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