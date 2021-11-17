Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı
Beşiktaş'ta devre arası yolların ayrılması planlanan Fabrice N'Sakala, kadro dışı bırakıldı.
Beşiktaş'ta Fabrice N'Sakala ile yollar ayrılıyor. Milli takım kampından dönen Kongolu oyuncu, siyah-beyazlıların bu hafta oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı kadrosuna alınmayacak. 31 yaşındaki sol bek, milli takım kampından dönmesine rağmen bugün yapılan antrenmana teknik heyetin kararı ile katılmadı.
Trabzonspor mağlubiyeti sonrası sosyal medyada Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet paylaşımlarını beğendiği için büyük tepki çeken N'Sakala, kadro dışı bırakılması söz konusu olduğu için Aytemiz Alanyaspor maçının kadrosuna alınmayacak.
Siyah-beyazlılarla sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Kongolu oyuncu ile devre arası yollar ayrılacak. N'Sakala gelecek haftadan itibaren takımdan ayrı çalışacak.
4 KİŞİ KADRO DIŞI BIRAKILDI
Beşiktaş’ta Ljajic, Lens ve Douglas da sezon başından bu yana kadro dışı bırakılmıştı. N'Sakala ile birlikte Beşiktaş’ta kadro dışı kalan oyuncu sayısı 4’e yükselecek.
31 yaşındaki oyuncu, en son 19 Ekim'de Vodafone Park'ta oynanan Sporting Lizbon karşılaşmasında forma giymişti.
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