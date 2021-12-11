Beşiktaş'ta gündem Slaven Bilic

11 Aralık 2021 Cumartesi, 10:36

Teknik Direktör Sergen Yalçın ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayıran Beşiktaş'ta gözler yeni hocaya çevrildi. Siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörünü Fenerbahçe derbisine yetiştirmek için çalışmalarına hız verdi.

Milliyet gazetesinin haberine göre, önceliğini yabancı teknik adama veren ve uzun vadeli yeni bir yapılanmanın hesabını yapan siyah-beyazlı yönetim. Daniel Farke'den olumsuz yanıt aldı. Alman teknik adam Daniel Farke'den istediğini yanıtı alamayan Beşiktaş'ın gündemine bu kez Slaven Bilic geldi.

Yabancı teknik adamın yerine yerli teknik adama sıcak bakan bazı Beşiktaşlı yöneticilerin Samet Aybaba, Şenol Güneş ve Rıza Çalımbay gibi isimlerin üzerinde de durulması gerektiğini söyledikleri öğrenildi.

FUTBOLCULARDAN TOPLANTI

Bu sezon alınan sonuçlar nedeniyle tarihin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta futbolcular bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı. Kaptan Atiba ve Necip önderliğinde toplanan siyah-beyazlı oyuncular, Kayserispor maçında taraftarın üzüntüsüne son verilmesi gerektiğini dile getirdi.

Galibiyet yemini ederek yeni bir dönemi başlatmak isteyen futbolcuların tüm bu yaşananlarda kendi hataları da olduğunu ve bu durumun bir an önce değişmesi gerektiğini söyledikleri ortaya çıktı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin bitmesinden sonra dünkü idmanda takımı U-19 Akademi Takımı Teknik Sorumlusu Önder Karaveli çalıştırdı.