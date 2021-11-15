Beşiktaş'ta Larin krizine yeni çözüm!
Kanadalı futbolcuya yapılan 1.6 milyon Avro'dan yeni kontrat teklifine 1,5 ay yanıt bekleyen Beşiktaş yönetimi kararını verdi.
Son şampiyon Beşiktaş, Kanadalı yıldızı Cyle Larin ile yapılan transfer görüşmelerinden henüz sonuç alınamadı.
Kulüple kontratı sezon sonu bitecek olan 26 yaşındaki golcüye mevcut kazancı olan 1.6 milyon Avro'dan yeni sözleşme öneren Beşiktaşlı idareciler, deneyimli isimden 1,5 aydır geri dönüş bekliyor.
Menajeriyle yapılan ilk temeasta 2.5 milyon Avro'luk talepte bulunan Kuzey Amerikalı oyuncuya bu seviyelere çıkılmayacağını net şekilde ileten idareciler, oyuncunun temsilcilerinden bir an önce kararlarını vermelerini istedi.
Beşiktaş Yönetimi, ilk etapta Cyle Larin'in belirlenen şartlarda sözleşme uzatmaması halinde 'Dorukhan Toköz' planını devreye sokmayı planlıyordu..
Ancak Larin'in şu anda takımın en formda isimleri arasında bulunması sebebeiyile yönetim geçen sezon benzer süreç yaşayan Dorukhan'ın ilk 11'den kulübeye çekilmesi stratejisini bu kez uygulamama kararı aldı.
Son duruma göre yönetim eğer Larin ile yeni sözleşme konusunda ortak noktada buluşamazsa oyuncu Ocak ayına kadar en iyi şekilde kullanılacak. Ara transferde yolların ayrılması gündeme gelecek.
Kaynak: NTV Spor
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