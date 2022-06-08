Beşiktaş'ta Romain Saiss için geri sayım
Beşiktaş'ın stoper transferinde yeni bir iddia ortaya atıldı. Fas Milli Takımı'nda forma giyen Romain Saiss'in, 13 Haziran'dan sonra Beşiktaş formasını giyeceği ileri sürüldü.
Hırvat stoper Domagoj Vida ile yollarını ayıran Beşiktaş , tecrübeli bir savunmacıyı kadrosuna katmak için uğraşıyor.
Bu anlamda siyah-beyazlılar, bonservisi Juventus'ta bulunan Daniele Rugani için girişimlerini sürdürüyordu. Daha önce de listede yer alan Romain Saiss ile ilgili de flaş bir gelişme yaşandı.
BİR GÖRÜŞME DAHA
Fanatik'in haberine göre, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan 32 yaşındaki oyuncunun maçları 13 Haziran'da bitecek. Haberde, yıldız futbolcunun menajerinin, daha sonrasında Beşiktaş yönetimi ile bir görüşme daha yapacağı ifade edildi. Görüşmenin ardından ise imzaların atılabileceği ileri sürüldü.
SERBEST KALACAK
Transfermarkt verilerine göre, Saiss'in, İngiliz ekibi Wolverhampton ile olan sözleşmesi 30 Haziran'da sona eriyor.
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