Beşiktaş'ta Wout Weghorst, golü unuttu
Beşiktaş'ta Wout Weghorst, ligdeki son 3 maçta sessiz kaldı.
Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.
Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.
Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.
Video Haberler
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
- Topluma hizmet dersinde Meriç Nehrinden çöp toplandı
En Çok Okunan Haberler
-
- Feci kaza: Hostesleri taşıyan araç ok gibi saplandı
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- Berna Laçin ameliyat olacağını açıkladı
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- Yandaş yazardan 'kader' tepkisi
- AKP'nin zengin ettiği patron...