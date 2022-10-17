Beşiktaş'ta Wout Weghorst, golü unuttu

Beşiktaş'ta Wout Weghorst, ligdeki son 3 maçta sessiz kaldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Ekim 2022 Pazartesi, 07:59
Beşiktaş'ta Wout Weghorst, golü unuttu
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Beşiktaş'a sezon başında transfer olan Wout Weghorst golsüzlük serisini 3 maça çıkardı.

Geride kalan 10 haftada 3 gol kaydedebilen Hollandalı oyuncu, 7. haftadaki İstanbulspor maçının ardından Fenerbahçe, Bitexen Giresunspor maçlarından sonra Trabzonspor maçını da boş geçti.

Weghorst, İstanbulspor dışında VavaCars Fatih Karagümrük ve Demir Grup Sivasspor maçlarında gol sevinci yaşamamıştı.


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