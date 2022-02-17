Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması

17 Şubat 2022 Perşembe, 16:00

Koronavirüs (Covid-19) salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.

Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.

Kulübün açıklamasında, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.