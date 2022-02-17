Beşiktaş'tan Ahmet Nur Çebi açıklaması
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu.
Koronavirüs (Covid-19) salgını spor camiasını etkilemeye devam ediyor.
Beşiktaş Kulübü'nden yapılan açıklamada, Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Kulübün açıklamasında, "Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır. İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz" ifadeleri kullanıldı.
Başkanımız Ahmet Nur Çebi’ye rutin kontroller gereği Covid-19 PCR testi yapılmış, test sonucunda pozitif bulguya rastlanmıştır.— Beşiktaş JK (@Besiktas) February 17, 2022
İzolasyon ve tedavi sürecine derhal başlanan Başkanımız Ahmet Nur Çebi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz. pic.twitter.com/SKg39Bx4BA
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