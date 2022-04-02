Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması

Beşiktaş, resmi sitesinden genç oyuncuları Emirhan İlkhan’ın sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yayımladı.

cumhuriyet.com.tr
02 Nisan 2022 Cumartesi, 13:54
Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan gelişmesi yaşandı.

Beşiktaş, karın ağrısı ve spazm şikayeti olan Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı. 

Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklama şu şekilde:

"Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan’a akut gastroenterit tanısı konmuştur.

Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."



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