Beşiktaş'tan Emirhan İlkhan açıklaması
Beşiktaş, resmi sitesinden genç oyuncuları Emirhan İlkhan’ın sağlık durumu hakkında bir bilgilendirme yayımladı.
Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında 3 Nisan Pazar günü Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Emirhan İlkhan gelişmesi yaşandı.
Beşiktaş, karın ağrısı ve spazm şikayeti olan Emirhan İlkhan'a akut gastroenterit tanısı konduğunu açıkladı.
Siyah-beyazlılardan yapılan resmi açıklama şu şekilde:
"Karın ağrısı ve spazm şikayetleri nedeniyle sağlık ekibimizce durumu değerlendirilen futbolcumuz Emirhan İlkhan’a akut gastroenterit tanısı konmuştur.
Sporcumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."
Emirhan İlkhan’ın Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirmehttps://t.co/St53VKceAN— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 2, 2022
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