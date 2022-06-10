Beşiktaş'tan Rıdvan Yılmaz için Frankfurt'a ret

10 Haziran 2022 Cuma, 09:12

Beşiktaş alt yapısından yetişen özellikle son iki sezonda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan ve Milli Takım'a kadar yükselen Rıdvan Yılmaz Avrupa'da birçok kulübün radarında...

Siyah beyazlıların alt yapısından yetişen 21 yaşındaki futbolcu ve menajerinin teklifleri değerlendirdiği ve Eintracht Frankfurt ile el sıkıştığı öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklara göre Rıdvan, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Alman ekibinin teklifini kabul etti. Rıdvan'ın menajeri bu durumu Beşiktaş yönetimine bildirerek "Biz anlaştık, Rıdvan da gitmek istiyor, artık top sizde" ifadelerini kullandı.

Teklif yüzde 100 arttı

Siyah beyazlı kulüp ve Frankfurt arasındaki pazarlıklar ise devam ediyor. Masaya 3 milyon Euro'luk teklifle gelen Frankfurt Kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'da ısrar etmesi üzerine teklifini 1 milyonu performans bonusu olmak üzere 6 milyon Euro ve bir sonraki satıştan yüzde 20 pay olarak güncelledi.

Beşiktaş Genel Menajeri Ceyhun Kazancı bu rakamı az bulduklarını iletse de siyah beyazlılar görüşmeleri kestirip atmış değil.

Avrupa'ya gitmeyi çok isteyen ve sadece 1 yıllık sözleşmesi kalan Rıdvan'ı bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen siyah beyazlı kulübün Frankfurt Kulübü ile makul bir zeminde anlaşmak istediği öğrenildi.