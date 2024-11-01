Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı! 'Bembeyaz'

Galatasaray yenilgisi sonrası moral arayan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına taraftarlarını beyaz formalarla destek olmaya çağırdı.

Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı! 'Bembeyaz'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 19:47

Trendyol Süper Lig'i 10. hafta maçında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Galatasaray mağlubiyeti sonrası tekrar moral depolamak isteyen Beşiktaş, X platformu üzerinden taraftarlarına bir çağrı yaptı.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı: 

''Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz''


Etiketler: #beşiktaş #sosyal medya #Trendyol Süper Lig
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