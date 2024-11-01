Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı! 'Bembeyaz'
Galatasaray yenilgisi sonrası moral arayan Beşiktaş, Kasımpaşa maçına taraftarlarını beyaz formalarla destek olmaya çağırdı.
Trendyol Süper Lig'i 10. hafta maçında Beşiktaş, evinde Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Galatasaray mağlubiyeti sonrası tekrar moral depolamak isteyen Beşiktaş, X platformu üzerinden taraftarlarına bir çağrı yaptı.
İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:
''Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz''
Kasımpaşa maçına beyaz formalarımızı giyerek geliyoruz. ????#BJKvKAS pic.twitter.com/knJgCRotDC— Beşiktaş JK (@Besiktas) November 1, 2024
Etiketler: #beşiktaş #sosyal medya #Trendyol Süper Lig
Spor Haberleri
- Ali Koç ve Aziz Yıldırım beraber tribünde!
- Shane Larkin milli takıma geri dönüyor!
- Beşiktaş'tan taraftarlarına çağrı! 'Bembeyaz'
- Panathinaikos'tan Ergin Ataman'a milli izin
- Sonderjyske'de Hamza Akman ile yollar ayrıldı!
- Atatürk'ün anısına sınırlı sayıda üretildi...
- Fenerbahçe Opet galibiyet serisini devam ettirdi!
- Balıkesirspor'da Veyis Kanber dönemi
- UEFA'dan Jose Mourinho'ya ceza!
- Enes Çelik'ten Avrupa Şampiyonasında madalya
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'ı yenen isim belli oldu
- Ersan Şen ve DEVA Partili Ekmen arasında büyük tartışma
- Vaizden Atatürk ve Cumhuriyete hakaret
- 'Sayın Tunç unuttuysan hatırlatalım...'
- Kurtulmuş’tan 'Erdoğan ve adaylık' açıklaması
- Kılıçdaroğlu'nun 'sine-i millet' çıkışına yanıt
- Ünlü çikolata markası da artık kara listede
- 'Yeni dönemin sayfasını açıyoruz...'
- 'Bu kez vaziyet çok vahim...'
- Belediyelerin gelirlerini nasıl etkileyecek?