Cumhuriyet Gazetesi Logo
Beymen Club Sailing Team, 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda kürsüde yer aldı

Beymen Club Sailing Team, 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda kürsüde yer aldı

17.07.2026 14:51:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Beymen Club Sailing Team, 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda kürsüde yer aldı

İstanbul’dan Çeşme’ye uzanan 275 deniz millik Türkiye’nin en prestijli ve zorlu açık deniz yelken yarışı 55. TAYK - AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası, nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Beymen Club Sailing Team, zorlu hava ve rüzgar şartlarında geçen iki etap sonunda, IRC 1 klasmanında liderle aynı puanı paylaşarak genel sıralamada ikincilik kupasını aldı ve geçen yılki başarısını tekrarladı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Türk yelken sporunun en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK - AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl 55. kez denizseverleri ve sporcuları bir araya getirdi. İstanbul’dan verilen startla başlayan ve Çeşme’de son bulan 275 deniz millik dev maratona 8’i yabancı, 24’ü yerli olmak üzere toplam 32 seçkin tekne katıldı. Beymen Club Sailing Team, 12 teknenin mücadele ettiği, yarışın en çekişmeli gruplarından IRC 1 klasmanında sergilediği yüksek performansla genel sıralamada ikincilik kupasını aldı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

HAVA KOŞULLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yarışın 11 Temmuz'da İstanbul - Bozcaada rotasıyla başlayan 1. Etabı, rüzgarsız ve durgun hava şartları nedeniyle ekipleri stratejik ve fiziksel olarak en üst sınırlarına kadar zorladı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği ve taktiksel kararların öne çıktığı ilk etabı Beymen Club Sailing Team kendi klasmanında 3. sırada tamamlayarak podyumdaki yerini garantiledi.

Bozcaada - Çeşme rotasında verilen 2. Etap startı ise bambaşka bir senaryoya sahne oldu. Zaman zaman hızı 55 km/s’yi bulan sert sağanaklar altında yelken açan ekipler, adeta bir mücadele verdi. Beymen Club Sailing Team, bu zorlu şartlarda da çizgisini bozmayarak istikrarlı performansını sürdürdü ve yine kürsüde yer almayı başardı.

EŞİT PUANLA ZİRVENİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Her iki etabın toplam puanlaması sonucunda Beymen Club Sailing Team, IRC 1 klasmanında birinci olan Flyer ile aynı puana ulaşarak averajla genel sıralamada Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçla takım, geçtiğimiz yıl elde ettiği podyum başarısını koruyarak istikrarını sürdürdü. Ekip ayrıca, yarışa katılan tüm sınıflardaki genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

KAPTAN KÖROĞLU: 'REKABET ÜST SEVİYEDEYDİ'

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Beymen Club Sailing Team Kaptanı Ahmet Köroğlu, zorlu şartlar altında kupayı kaldırmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi: 

"Yerli ve yabancı çok güçlü ekiplere karşı mücadele ettik. Her etapta podyumun ve kazananların değişmesi, yarışın kalitesini ve rekabetin ne kadar üst düzey olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tamamen zıt hava koşullarında gerçekleşen bu zorlu mücadele için öncelikle tüm ekibime, bizleri destekleyen markamıza çok teşekkür ediyorum. Beymen Club Sailing Team olarak, sporun, mücadelenin ve centilmence rekabetin olduğu her yarışta denizlerde var olmaya devam edeceğiz."

İlgili Konular: #yelken #yarış #deniz kuvvetleri

İlgili Haberler

9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları tamamlandı
9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları tamamlandı Türkiye Yelken Federasyonu 2025 yolu faaliyet programında yer alan 9 Eylül Kurtuluş Kupası Yelken Yarışları tamamlandı. Karşıyaka Spor Kulübü sporcusu Nil Deniz Çakırbay, ILCA 4 Kızlar kategorisinde İzmir il birincisi, genel klasmanda da İzmir il ikinciliğini elde etti.
Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başlıyor
Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları başlıyor Kadıköy Belediyesi, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği "Kadıköy Cumhuriyet Kupası Yelken Yarışları" ile yelken sporunun heyecanını Kadıköy'e taşıyor. 7-9 Kasım günlerinde gerçekleşecek yarışlar, Türkiye Yelken Federasyonu işbirliğiyle düzenlenecek.
30 Ağustos Zafer Kupası İstanbul'da yelken açıyor
30 Ağustos Zafer Kupası İstanbul'da yelken açıyor İstanbul'da 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıldönümünde 30 Ağustos TAYK BMW Borusan Otomotiv Zafer Kupası Yat Yarışı düzenlenecek. İSTMARİN’in koordinasyonunda düzenlenecek yarış, 30 Ağustos Cumartesi günü saat 12.00’de İstanbul Boğazı’nda başlayacak