Beymen Club Sailing Team, 55. Deniz Kuvvetleri Kupası'nda kürsüde yer aldı

Türk yelken sporunun en köklü ve prestijli organizasyonlarından biri olan ve Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından düzenlenen TAYK - AKPA Deniz Kuvvetleri Kupası Uluslararası Yat Yarışı, bu yıl 55. kez denizseverleri ve sporcuları bir araya getirdi. İstanbul’dan verilen startla başlayan ve Çeşme’de son bulan 275 deniz millik dev maratona 8’i yabancı, 24’ü yerli olmak üzere toplam 32 seçkin tekne katıldı. Beymen Club Sailing Team, 12 teknenin mücadele ettiği, yarışın en çekişmeli gruplarından IRC 1 klasmanında sergilediği yüksek performansla genel sıralamada ikincilik kupasını aldı ve bir kez daha adından söz ettirdi.

HAVA KOŞULLARI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Yarışın 11 Temmuz'da İstanbul - Bozcaada rotasıyla başlayan 1. Etabı, rüzgarsız ve durgun hava şartları nedeniyle ekipleri stratejik ve fiziksel olarak en üst sınırlarına kadar zorladı. Liderliğin sürekli el değiştirdiği ve taktiksel kararların öne çıktığı ilk etabı Beymen Club Sailing Team kendi klasmanında 3. sırada tamamlayarak podyumdaki yerini garantiledi.

Bozcaada - Çeşme rotasında verilen 2. Etap startı ise bambaşka bir senaryoya sahne oldu. Zaman zaman hızı 55 km/s’yi bulan sert sağanaklar altında yelken açan ekipler, adeta bir mücadele verdi. Beymen Club Sailing Team, bu zorlu şartlarda da çizgisini bozmayarak istikrarlı performansını sürdürdü ve yine kürsüde yer almayı başardı.

EŞİT PUANLA ZİRVENİN EN YAKIN TAKİPÇİSİ

Her iki etabın toplam puanlaması sonucunda Beymen Club Sailing Team, IRC 1 klasmanında birinci olan Flyer ile aynı puana ulaşarak averajla genel sıralamada Türkiye ikincisi oldu. Bu sonuçla takım, geçtiğimiz yıl elde ettiği podyum başarısını koruyarak istikrarını sürdürdü. Ekip ayrıca, yarışa katılan tüm sınıflardaki genel klasmanda 4. sırada yer aldı.

KAPTAN KÖROĞLU: 'REKABET ÜST SEVİYEDEYDİ'

Yarış sonrası değerlendirmelerde bulunan Beymen Club Sailing Team Kaptanı Ahmet Köroğlu, zorlu şartlar altında kupayı kaldırmaktan gurur duyduklarını belirterek şunları söyledi:

"Yerli ve yabancı çok güçlü ekiplere karşı mücadele ettik. Her etapta podyumun ve kazananların değişmesi, yarışın kalitesini ve rekabetin ne kadar üst düzey olduğunu net bir şekilde gösteriyor. Tamamen zıt hava koşullarında gerçekleşen bu zorlu mücadele için öncelikle tüm ekibime, bizleri destekleyen markamıza çok teşekkür ediyorum. Beymen Club Sailing Team olarak, sporun, mücadelenin ve centilmence rekabetin olduğu her yarışta denizlerde var olmaya devam edeceğiz."