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Bigaspor'dan 10 numaraya takviye: Nurettin Çağlar

Bigaspor'dan 10 numaraya takviye: Nurettin Çağlar

11.08.2026 12:49:00
Güncellenme:
DHA
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Bigaspor'dan 10 numaraya takviye: Nurettin Çağlar

3. Lig'in yeni takımı Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor forması giyen 10 numara Nurettin Çağlar'ı kadrosuna kattı.

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3'üncü Lig'in yeni takımlarından Bigaspor, Mazıdağı Fosfat Spor'dan 10 numara pozisyonunda görev yapan Nurettin Çağlar (33) ile anlaştı. 

Çanakkale ekibinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Nurettin Çağlar ile 1 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Sahaya koyacağı mücadele, azmi ve karakteriyle takımımıza önemli katkılar sağlayacağına inandığımız Nurettin Çağlar'a Bigaspor ailemize hoş geldin diyor, mavi-beyaz formamız altında başarılarla dolu bir sezon diliyoruz" denildi. 

Nurettin, geçen sezon ilk yarıda Çorluspor formasıyla 15 maçta 5 gol, 2 asistle oynarken, ikinci devrede Mazıdağı Fosfat Spor takımında 13 müsabakada 4 asist yaptı.

İlgili Konular: #TFF 3. Lig #Bigaspor #Nurettin Çağlar

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