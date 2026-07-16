Binlerce taraftar karşıladı: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood İstanbul'a geldi

Fenerbahçe, yeni transferi Mason Greenwood'a kavuştu.

Sarı-lacivertlilerin transferi için Marsilya ile anlaşma sağladığı İngiliz yıldız, perşembe günü saat 16.25 sularında İstanbul'a geldi. Çok sayıda sarı-lacivertli taraftar, İngiliz yıldızı karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti.

24 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalayan Fenerbahçe, Greenwood için 19 Temmuz Pazar günü de stadyumda imza töreni düzenleyecek.

ÖDENECEK BONSERVİS

Fenerbahçe, Mason Greenwood transferi için Marsilya'ya 39 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. Fenerbahçe, bu bonservisi 3 yıl içerisinde 3 eşit taksit halinde ödeyecek.

37 GOLE KATKI VERDİ

Mason Greenwood geride bıraktığımız sezon Marsilya formasıyla 45 maça çıktı. 24 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 26 gol ve 11 asistlik skor katkısı verdi.