Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

Bosna Hersek'in "Elmas" lakaplı yıldızı Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 sona eren Uluslar Ligi maçında milli formayı son kez giydi. 63. dakikada alkışlarla oyundan çıkan Dzeko, 152 maç ve 73 golle milli takım kariyerini tamamladı.

UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk eden Bosna Hersek'te Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı.

63. DAKİKADA VEDA ETTİ Dzeko, karşılaşmanın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak Bosna Hersek Milli Takımı formasını son kez giydi.

İlk yarının sonlarına doğru Dzeko'nun attığı gol ise topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ Bosna Hersekli taraftarlar, Dzeko'yu milli formayla son kez izlemek için stadyumu doldurdu. Stadyum çevresindeki sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerinde de taraftarların yer aldığı belirtildi.

Maçın ardından Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan deneyimli futbolcu, daha sonra sahayı dolaşarak taraftarlara veda etti.