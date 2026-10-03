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Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti
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Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

3.10.2026 10:13:00
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Cumhuriyet Spor
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Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

Bosna Hersek'in efsane futbolcusu Edin Dzeko, milli takıma veda etti. Yıldız futbolcu 63. dakikasında alkışlar eşliğinde milli takım kariyerini sonlandırdı.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

Bosna Hersek'in "Elmas" lakaplı yıldızı Edin Dzeko, İsveç ile 1-1 sona eren Uluslar Ligi maçında milli formayı son kez giydi. 63. dakikada alkışlarla oyundan çıkan Dzeko, 152 maç ve 73 golle milli takım kariyerini tamamladı.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

UEFA Uluslar Ligi'nde Zenica'daki Bilino Polje Stadyumu'nda İsveç'i konuk eden Bosna Hersek'te Dzeko, mücadeleye ilk 11'de başladı.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

63. DAKİKADA VEDA ETTİ

Dzeko, karşılaşmanın 63. dakikasında alkışlar eşliğinde yerini Haris Tabakovic'e bırakarak Bosna Hersek Milli Takımı formasını son kez giydi.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

İlk yarının sonlarına doğru Dzeko'nun attığı gol ise topun dışarıdan çevrildiği gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.

 

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Bosna Hersekli taraftarlar, Dzeko'yu milli formayla son kez izlemek için stadyumu doldurdu. Stadyum çevresindeki sahayı gören binaların balkonları ve pencerelerinde de taraftarların yer aldığı belirtildi.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

Maçın ardından Dzeko'nun eşi, çocukları, annesi ve babası da saha kenarına geldi. Takım arkadaşları tarafından omuzlara alınan deneyimli futbolcu, daha sonra sahayı dolaşarak taraftarlara veda etti.

Bir dönem sona erdi: Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı'na veda etti

152 MAÇTA 73 GOL

Edin Dzeko, Bosna Hersek Milli Takımı formasını 152 kez giydi ve ülkesi adına 73 gol kaydetti.

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