Bitci Baskonia, Dusko Ivanovic'ten boşalan koltuğa Neven Spahija'yı getirdi
Euroleague ekiplerinden Bitci Baskonia, Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdıktan sonra takımı Neven Spahija'ya emanet etti.
Euroleague ekiplerinden Bitci Baskonia, 64 yaşındaki tecrübeli antrenör Dusko Ivanovic ile yollarını ayırdıktan sonra takımı emanet edeceğinin Neven Spahija olduğunu açıkladı.
2007 senesinde de İspanyol ekibini çalıştıran Hırvat anrenör, 2021-22 sezonunun sonuna kadar sözleşme imzaladı.
Hırvatistan, Slovenya, İsrail, İspanya gibi birçok ülkede yerel şampiyonluklar yaşamış olan 59 yaşındaki Spahija, 2010-2012 arasında çalıştırdığı Fenerbahçe ile de bir Türkiye Ligi şampiyonluğu ve bir de Türkiye Kupası kazanmıştı.
Neven Spahija'nın Fenerbahçe'ye gelmeden önceki sezonunda (2010) İspanyol Valencia ekibi ile bir Eurocup zaferi bulunuyor.
Baskonia'dan gönderilen Dusko Ivanovic, takıma gelmeden önce 2018-19 arasında ülkemizde Beşiktaş'ı çalıştırmıştı.
?? Neven Spahija, nuevo entrenador baskonista ????— Baskonia (@Baskonia) November 15, 2021
Ongi etorri, Neven! ??#GoazenBaskonia
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