Bizim Çocuklar galibiyeti unuttu: A Milli Takım, Belçika'ya 3 golle mağlup oldu

Uluslar A Ligi'nde henüz puanla tanışamayan A Milli Takım, Belçika'ya konuk oldu.

Maurice Dufrasnestadion'da oynanan maçta Belçika, Kevin De Bruyne (2) ve Lukaku'nun golleriyle maçtan 3-0 galip ayrıldı.

Belçika puanını 6 yaptı ve ikinci sıradaki yerini korudu. Türkiye ise 3 maç sonunda puansız kaldı.

Uluslar Ligi'ndeki 4. grup maçında Türkiye, İtalya'ya konuk olacak. Belçika ise Fransa ile deplasmanda karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Belçika 3-0 Türkiye

85' Türkiye’de oyuncu değişikliği: İsmail Yüksek oyundan çıktı, Demir Ege Tıknaz oyuna girdi.

79' Trossard soldan etkili geldi. Zeki'nin araya girdiği topta Merih tehlikeyi uzaklaştırdı.

76' GOL | Belçika, Lukaku ile farkı 3'e çıkardı.

69' İlhan Fakılı, ceza sahası çevresinde topu kontrol edip şutunu çekti. Lammens topu rahat şekilde kontrol etti.

67' Türkiye’de iki değişiklik birden: Oğuz Aydın’ın yerine İlhan Fakılı, Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Deniz Gül oyuna girdi.

59' GOL | Kevin de Bruyne ceza sahası dışından attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

53' DİREK! Belçika çok tehlikeli geldi. Lukebakio'nun şutu direkten döndü.

46' İkinci yarı başlarken Barış Alper Yılmaz oyundan çıktı, yerine Yunus Akgün dahil oldu.

44' Kullanılan kornerde oluşan karambolde ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin yerden çevirdiği topa, arka direkte boş kalan Merih gelişine vurdu ancak meşin yuvarlak üstten dışarıya çıktı.

37' DİREK! Gelişen Belçika atağında sağ taraftan ceza sahasına giren Lukebakio'nun sert şutunda, kaleci Uğurcan'ın da müdahale ettiği top direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

34' Ceza sahasında topla buluşan De Bruyne, altıpas önündeki Vanaken'e pasını attı. Bu oyuncunun topukla vuruşunda, top kaleci Uğurcan'da döndü. Boşta kalan meşin yuvarlağı savunma uzaklaştırdı.

30' Tielemans, yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü.

26' Ferdi topu sürerken yerde kaldı. Belçika’da sarı kart gören isim Lukebakio oldu.

19' Milli takım beraberlik golüne yaklaştı. Arda'nın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Abdülkerim'in altıpas önünde kafa vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarıya çıktı.

16' İsmail'in pasında topu göğsüyle önüne alan Arda'nın ceza sahası dışından şutunda, kaleci Lammens iki hamlede topu kontrol etti.

10' GOL | Belçika öne geçti. Ceza yayı önünde topla buluşan De Bruyne, ayak içiyle yaptığı vuruşla meşin yuvarlak köşeden ağlara gitti.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.