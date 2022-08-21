Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Almanya Birinci Futbol Ligi'nin (Bundesliga) üçüncü haftasında Bayern Münih, Bochum deplasmanına konuk olacak. Zorlu mücadele saat 18:30'da başlayacak.
Bundesliga'da 3. hafta heyecanı devam ediyor.
Bochum, kendi sahasında ligin son şampiyonu Bayern Münih'i konuk edecek.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.
Zorlu mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.
Bochum, ligin ikinci haftasında konuk olduğu Hoffenheim'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.
Bayern Münih ise kendi evinde ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 ile geçmişti.
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