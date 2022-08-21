Bochum - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

21 Ağustos 2022 Pazar, 12:01

Bundesliga'da 3. hafta heyecanı devam ediyor.

Bochum, kendi sahasında ligin son şampiyonu Bayern Münih'i konuk edecek.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanacak karşılaşma saat 18:30'da başlayacak.

Zorlu mücadele beIN Sports 4 ve Tivibu Spor 3 kanallarından naklen yayımlanacak.

Bochum, ligin ikinci haftasında konuk olduğu Hoffenheim'a 3-2'lik skorla mağlup olmuştu.

Bayern Münih ise kendi evinde ağırladığı Wolfsburg'u 2-0 ile geçmişti.