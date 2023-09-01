Yayınlanma: 01.09.2023 - 21:03

Güncelleme: 01.09.2023 - 21:03

Beşiktaş, D Grubu’nda takımı Club Brugge, Norveç temsilcisi FK Bodø/Glimt ve İsviçre ekibi FC Lugano ile aynı grupta yer aldı. Peki, Bodø/Glimt nerenin takımı? Beşiktaş'ın rakibi Bodø/Glimt hangi ligde oynuyor?

Geride kalan sezonda Norveç 1. Ligi’ni Molde’nin arkasından ikinci basamakta tamamlayan Bodo/Glimt, Avrupa Konferans Ligi macerasına 2. eleme turundan başladı. Bu turda Çekya’dan Bohemians’ı eleyen Bodo/Glimt, 3. eleme turunda Ermeni temsilcisi Pyunik ve play-off’ta Romanya takımı Sepsi’yi geçti.

Norveç Ligi’nin 30 milyon Euro’yla en değerli takımı olan Bodo’nun piyasa değeri en yüksek oyuncusu ise 12 milyon Euro’yla Nijeryalı Victor Boniface.

BODO GLİMT'İN YAŞ ORTALAMASI KAÇ?

Maçlarını 8 bin 500 kapasiteli Aspmyra Stadyumu’nda oynayan Norveç ekibinin yaş ortalaması da 24.4.

BODO GLİMT'İN LİG DURMU

Bodo-Glimt, 2023-2024 sezonunda da ligde 19 maçta 14 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyetle 44 puan elde ederek, averaj farkıyla ilk sırada yer alıyor.

BODO GLİMT VE BEŞİKTAŞ KARŞILAŞMALARI

Beşiktaş’la Avrupa kupalarında 2 kez karşı karşıya gelen Bodo/Glimt; 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Bodo, ayrıca Avrupa’da Trabzonspor’la da 2 defa rakip olmuş ve 2 maçta da kaybetti.