Bodrumspor 4 haftalık hasretini 4 golle dindirdi

Yayınlanma: 29 Mart 2023 - 15:54

Güncelleme: 29 Mart 2023 - 15:54

TFF 1. Lig'in 29. haftasında Bey Çimento Bandırmaspor, Bodrumspor'u konuk etti.

Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi Bodrumspor 4-0 kazandı.

Bandırmaspor'da Remi Mulumba, 28. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

4 HAFTALIK HASRETE SON VERDİ

Bodrumspor'a galibiyeti getiren golleri 20 ve 78. dakikalarda Gökdeniz Bayrakdar, 35. dakikada Samet Yalçın ve 42. dakikada Kenan Özer kaydetti.

4 hafta sonra ilk kez kazanan Bodrumspor, puanını 45'e yükseltti. Son iki maçını kazanan Bandırmaspor ise bu sonucun ardından 40 puanda kaldı.

Gelecek hafta Bodrumspor, Boluspor'a konuk olacak. Bandırmaspor ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.