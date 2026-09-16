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Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör belli oldu

Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör belli oldu

16.09.2026 12:43:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Bologna'da Domenico Tedesco dönemi sona erdi: Yeni teknik direktör belli oldu

Bologna'da Domenico Tedesco dönemi kısa sürdü. İtalyan ekibi ayrılığı resmen duyurdu.

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Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Bologna'nın yolunu tutan Domenico Tedesco'nun görevine son verildi. İtalyan teknik adam, Bologna'nın başında sadece 4 maça çıkabildi.

Bologna'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Bologna FC 1909, Domenico Tedesco'nun A Takım teknik direktörlüğü görevinden alındığını duyurur. Kulüp, profesyonelliği ve uzmanlığı için kendisine içten teşekkürlerini sunar. Kulüp, kendisine ve ekibine profesyonel kariyerlerinde başarılar diler."

PALLADINO GÖREVE GETİRİLDİ

Öte yandan Bologna takımın yeni teknik direktörünün Raffaele Palladino olduğunu duyurdu. Kulüpte yeni teknik direktörü, "Takımın teknik yönetimi, 30 Haziran 2029'a kadar sözleşme imzalayan Raffaele Palladino'ya emanet edildi ve Palladino bugün saat 16:00'da teknik merkezde ilk antrenman seansını yönetecek" ifadeleriyle açıkladı.

Domenico Tedesco ayrılık sonrası Bologa'nın tesislerini terk ederken yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüm. Kulüple birbirimize söylediklerimiz aramızda kalacak" ifadelerini kullandı.

Bologna ile ligde 4 maça çıkan Tedesco, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

İlgili Konular: #bologna #Domenico Tedesco #Raffaele Palladino

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