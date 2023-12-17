Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Bologna, İtalya Serie A'nın'nın 16. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.
Thiago Motta yönetimindeki Bologna, sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.
BOLOGNA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?
Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.
BOLOGNA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.
Bologna, İtalya Serie A'da deplasmanda Salernitana'yı 2-1 mağlup etmişti.
Roma ise deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kalmıştı.
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