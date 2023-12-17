Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bologna, İtalya Serie A'nın'nın 16. haftasında sahasında Roma ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2023 - 11:29
Bologna - Roma maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 16. hafta heyecanı sürüyor.

Thiago Motta yönetimindeki Bologna, sahasında Jose Mourinho'nun ekibi Roma ile karşı karşıya gelecek.

BOLOGNA - ROMA MAÇI SAAT KAÇTA?

Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 20:00'de başlayacak.

BOLOGNA - ROMA MAÇI HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Marco Guida'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2'den naklen yayımlanacak.

Bologna, İtalya Serie A'da deplasmanda Salernitana'yı 2-1 mağlup etmişti.

Roma ise deplasmanda Fiorentina ile 1-1 berabere kalmıştı.


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